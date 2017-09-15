В МОК заявили, что «чистые» российские атлеты должны выступить на Олимпиаде-2018

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро заявил, что «чистые» российские спортсмены должны выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По его словам, в настоящее время комиссия ждет результатов расследования допингового скандала.

«Худшее, что может случиться – если от соревнований будут отстранены абсолютно «чистые» спортсмены, вот почему это расследование так важно, – заявил функционер (цитата по ТАСС). – И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу». Однако, подчеркнул он, «в любом случае «чистые» спортсмены должны получить возможность соревноваться».

В настоящий момент две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которую возглавляет швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014 в Сочи. Вторая, которой руководит другой швейцарец Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений.

Как сообщал «Новый День», накануне 17 национальных антидопинговых агентств, в числе которых организации Великобритании и США, выступили с требованием отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В документе говорится, что МОК должен прекратить тормозить санкции в отношении России, которые должны последовать после допинг-скандала во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Авторы заявления призвали Россию публично взять на себя ответственность за «мошеннические действия», о которых говорится в докладе комиссии Макларена, и принять ряд мер, чтобы доказать серьезность намерений бороться против допинга в профессиональном спорте.

Министр спорта России Павел Колобков в ответ заявил, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх 2018 года не входит в компетенцию антидопинговых агентств других стран.

Ранее ВАДА прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, сославшись на нехватку доказательств применения россиянами запрещенных препаратов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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