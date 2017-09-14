«Допинговая» атака: 17 стран призвали отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018

Семнадцать национальных антидопинговых агентств, в числе которых организации Великобритании и США, потребовали отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом пишет британская газета The Guardian, на соответствующее совместное заявление по итогам двухдневного заседания в американском Денвере.

В документе говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен прекратить тормозить санкции в отношении России, которые должны последовать после допинг-скандала во время зимних Олимпийских игр в Сочи.

«МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга – это явная угроза для «чистых» атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 года», – говорится в заявлении.

В документе также говорится, что РФ должна публично взять на себя ответственность за «мошеннические действия», о которых говорится в докладе комиссии Ричарда Макларена, и принять ряд мер, чтобы доказать серьезность намерений бороться против допинга в профессиональном спорте.

Как отмечает RNS, заявление подписали антидопинговые агентства из Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, а также американское антидопинговое агентство USADA и британское UKAD, которое занималось забором допинг-проб у российских спортсменов до восстановления аккредитации РУСАДА.

Денвер, Светлана Антонова

Денвер. Другие новости 14.09.17

ЕС «оценил ситуацию» вокруг Украины: санкции против РФ продлены ещё на полгода. / «Честно и чисто»: «Справедливая Россия» отказалась признать итоги выборов в Краснодарском крае. «Эсеров» снова подвел административный ресурс и предатели. / Подмосковье «трясет» от Воробьева: ликвидация Клинского района грозит обернуться массовыми протестами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»