Россия объявила в международный розыск главного информатора WADA

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Согласно материалам дела, поступившим в суд, Родченков объявлен в международный розыск», – сообщила агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь суда Юнона Царева. Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Напомним, на показаниях Родченкова во многом основан доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, который был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. В документе утверждается, что в России на государственном уровне действовала система сокрытия нарушений в части применения спортсменами запрещенных препаратов.

Летом, после первой части доклада, МОК, несмотря на призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA), не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

Во второй части доклада утверждается, что русские «обманывали везде». Никаких внятных доказательств и имен Макларен опять не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Тем не менее, Россия лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

В свою очередь СКР считает, что именно Григорий Родченков настаивал на употреблении спортсменами запрещенных препаратов. В июне 2016 года в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории было возбуждено уголовное дело. В апреле Мосгорсуд признал Министерство спорта России потерпевшей стороной по делу Родченкова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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