NYT: российские чиновники признали существование системы допинга / Речь якобы идет об «институциональном заговоре»

Публикации за 28.12.16

Российские чиновники в интервью газета The New York Times признали существование в стране допинговой программы, заявляет издание. В качестве доказательства газета приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

По версии NYT, она рассказала, что «это был институциональный заговор», но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. Кроме того, и.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, получив подтверждения о существовании системы допинга.

Кроме того, издание пишет, что глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает необходимым выяснить, что заставляет молодых спортсменов принимать допинг. «С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы допустили много ошибок. Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», – цитирует слова спортивного чиновника NYT.

«WADA повезло, что у нее оказался Родченков (Григорий Родченков – главный информатор WADA, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории – прим. ред.). Возможно, в Китае, Лондоне и везде могут случиться такие вещи, поскольку система сломана», – приводит реплику юриста из Олимпийского комитета России Виктора Березова WP сказал он.

Как писал «Новый День», 9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. В ней шла речь о том, что тысячи российских спортсменов, среди которых медалисты зимних Игр в Сочи, а также чиновники и структуры Минспорта причастны к «российской государственной допинговой программе».

ашингтон – Москва, Иван Гридин

ашингтон – Москва. Другие новости 28.12.16

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