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Спорт

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Публикации за 23.12.16

Члены сборной России по лыжным гонкам отстранены из-за допинга / В списке шесть человек

Члены сборной России по лыжным гонкам отстранены из-за допинга В списке шесть человек

Шестеро членов сборной России по лыжным гонкам отстранены от участия в международных состязаниях сезона 2016/2017. Решение Международная федерация лыжного спорта (FIS). Имена отстранённых лыжников не называются.

Из заявления FIS следует, что решение было принято по итогам расследования, возбуждённого Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении этих спортсменов после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как писал «Новый День», сборная России по лыжным гонкам рискует в полном составе пропустить чемпионат мира 2017 года в финском Лахти. По данным шведского издания Expressen, лидеры мужской сборной РФ – Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков – упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В связи с этим, отмечает издание, вся сборная России может быть дисквалифицирована. Expressen пишет, что в пробе Легкова нашли будезонид – ингаляционное кортикостероидное средство для лечения астмы. В организме Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи был обнаружен триметазидин, входящий в запрещенный список WADA с начала 2014 года из-за своих свойств «модулятора сердечного метаболизма».

Легков – олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4х10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски», напоминает РБК. Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные медали – на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4х10 км и в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне.

Крюков – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота – в индивидуальном и командном спринте.

В связи с допинговым скандалом президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не исключила, что финал Кубка мира, который должен состояться в марте 2017 года в Тюмени, могут перенести в другой город.

Кроме того, сегодня, 23 декабря МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. МОК намерен перепроверить все допинг-тесты российских спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде и Олимпиаде 2012 года в Лондоне, говорится в пресс-релизе организации.

Кроме того, в сообщении МОК указано, что комитет выйдет за рамки выводов отчёта Макларена, заново проверив допинг-тесты российских спортсменов. Что касается дела 28 представителей России на Олимпиаде в Сочи, МОК отмечает, что все их допинг-пробы были доставлены в антидопинговую лабораторию в Лозанне для перепроверки на подмену образцов или вскрытие колб.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.16

МОК перепроверит все допинг-тесты россиян с Олимпиад в Сочи и Лондоне. / Путин увидел в «допинговом скандале» политическую составляющую. Никакой «государственной системы» допинга нет и не было. / «Дороги добра» собирают деньги на поездку мечты для подростков-футболистов. Многие из них ни разу не ездили на поезде (ВИДЕО).

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