Сборной России по лыжным гонкам грозит дисквалификация / Проведение финала Кубка мира в Тюмени оказалось под вопросом

Публикации за 22.12.16

Сборная России по лыжным гонкам рискует в полном составе пропустить чемпионат мира 2017 года в финском Лахти из-за дисквалификации. По данным шведского издания Expressen, которое ссылается на собственные источники, лидеры мужской сборной РФ – Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков – упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В связи с этим, отмечает издание, вся сборная России может быть дисквалифицирована и рискует пропустить чемпионат мира, который состоится в феврале в финском Лахти. Expressen пишет, что в пробе Легкова нашли будезонид – ингаляционное кортикостероидное средство для лечения астмы. В организме Вылегжанина за несколько недель до Олимпиады-2014 в Сочи был обнаружен триметазидин, входящий в запрещенный список WADA с начала 2014 года из-за своих свойств «модулятора сердечного метаболизма».

Легков – олимпийский чемпион Сочи на дистанции 50 км свободным стилем. Также на Играх-2014 он завоевал серебро в эстафете 4х10 км. В 2013 году Легков выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски», напоминает РБК. Вылегжанин выиграл в Сочи три серебряные медали – на дистанции 50 км свободным стилем, в эстафете 4х10 км и в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2015 года в шведском Фалуне он победил в скиатлоне. Крюков – олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в индивидуальном спринте классическим стилем. На Играх в Сочи он вместе с Вылегжаниным стал вторым в командном спринте классическим стилем. На чемпионате мира 2013 года в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин выиграл два золота – в индивидуальном и командном спринте.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что после перепроверки информации из второй части доклада Макларена упомянутые в документе российские спортсмены могут быть дисквалифицированы. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не исключила, что финал Кубка мира, который должен состояться в марте 2017 года в Тюмени, могут перенести в другой город.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от WADA список из 31 спортсмена, которых подозревают в применении допинга в период с 2011 по 2015 год. Данный список IBU после публикации второй части доклада о допинге в российском спорте предоставил Макларен. Решение по делу российских биатлонистов IBU намерен вынести сегодня, 22 декабря, на заседании исполкома в австрийском Зальцбурге. При этом сборные Чехии, Норвегии и Великобритании заявили о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. Кроме того, Федерация биатлона Норвегии потребовала перенести из России все международные соревнования.

По словам журналиста «Матч ТВ» Ильи Трифанова, решение будет обнародовано в 19:00 мск. Также отмечается, что, если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.12.16

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