Три страны бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени / Они требуют дисквалифицировать 31 российского спортсмена

Публикации за 22.12.16

Сборные Великобритании, Чехии и Норвегии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает британский Союз биатлонистов. В заявлении говорится, что Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник уведомили о том, что совет Союза биатлонистов Великобритании (BBU) принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. В сообщении британского союза также отмечается, что результаты Олимпийских игр в Сочи уже можно воспринимать «как шутку». По утверждению BBU инициатива бойкотировать все международные биатлонные мероприятий на территории России поступила от Норвегии.

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут «чистыми», и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», – говорится в сообщении.

Кроме того, этап Кубка мира в Тюмени также решили бойкотировать в Союзе биатлонистов Чехии. Так, в чешских СМИ появилось заявление главы организации Иржи Хамзы, который сообщил, что сборная страны пропустит российский этап. По его словам, в Тюмень также могут не поехать французские биатлонисты.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением, в котором предполагает, что большая часть спортсменов, подозреваемых в применении допинга, уже отбывают наказание или уже завершили карьеру. «Нам не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету, когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР. Допускаем, что большинство из этого списка – люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру», – говорится в заявлении пресс-службы СБР.

СБР также приводил в качестве подтверждения своей непримиримой позиции в отношении запрещенных препаратов «сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию».

Как писал «Новый День», руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада. В нем утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря рассказал, что получил от WADA список подозреваемых в употреблении допинга, в который вошел 31 российский спортсмен.

Бессеберг заявил, что экспертная рабочая группа организации вынесет первые рекомендации по российским биатлонистам в четверг, 22 декабря. Вице-президент IBU Олле Далин ранее заявил о желании решить вопрос с российскими биатлонистами еще до Нового года.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб также высказался о работе специальной комиссии. «Все решения специальной комиссией IBU будут приняты согласно кодексу WADA. Это касается и персональных наказаний спортсменов, и дополнительных санкций в отношении Союза биатлонистов России (СБР), если его вина будет доказана. Кодекс WADA дает такую возможность. Сейчас наша рабочая группа изучает документы, но окончательный доклад она еще не подготовила. Все будет зависеть от результатов ее исследования», – заявил Кобб.

Москва – Тюмень, Иван Гридин

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