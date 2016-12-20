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Спорт

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Публикации за 20.12.16

СБР спокойно смотрит на допинговый скандал / «Большинство спортсменов уже отбывают наказание или завершили карьеру»

СБР спокойно смотрит на допинговый скандал «Большинство спортсменов уже отбывают наказание или завершили карьеру»

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с , в котором предполагает, что большая часть спортсменов, подозреваемых в применении допинга, уже отбывают наказание или уже завершили карьеру.

«Нам не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету, когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР. Допускаем, что большинство из этого списка – люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру», – говорится в заявлении пресс-службы СБР.

В СБР также подчеркнули, что на протяжении нескольких лет «последовательно проводят политику нулевой терпимости к допингу». «Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов – членов сборных команд для контроля со стороны ВАДА и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта. Для того чтобы убедиться в этом – достаточно ознакомиться с официальной статистикой ВАДА о сдаче допинг-проб биатлонистами разных стран в 2014 году», – говорится в заявлении.

«Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица, когда-либо попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены, не внявшие строгим требованиям СБР», – подчеркивается в обращении.

Кроме того, СБР приводит в качестве подтверждения своей непримиримой позиции в отношении запрещенных препаратов «сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию».

Как писал «Новый День», руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада. В нем утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря , что получил от WADA список подозреваемых в употреблении допинга, в который вошел 31 российский спортсмен.

Бессеберг заявил, что экспертная рабочая группа организации вынесет первые рекомендации по российским биатлонистам в четверг, 22 декабря. «Мы ожидаем первые ответы от экспертной комиссии в четверг, 22 декабря. Велика ли вероятность полного отстранения всей биатлонной сборной России? Абсолютно нет, я не готов обсуждать это здесь и сейчас. Мы ждем рекомендаций от экспертной комиссии. Сегодня мы не говорим об отстранении – мы ждем выводов экспертов», – сообщил он.

Вице-президент IBU Олле Далин ранее заявил о желании решить вопрос с российскими биатлонистами еще до Нового года.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб также высказался о работе специальной комиссии. «Все решения специальной комиссией IBU будут приняты согласно кодексу WADA. Это касается и персональных наказаний спортсменов, и дополнительных санкций в отношении Союза биатлонистов России (СБР), если его вина будет доказана. Кодекс WADA дает такую возможность. Сейчас наша рабочая группа изучает документы, но окончательный доклад она еще не подготовила. Все будет зависеть от результатов ее исследования», – заявил Кобб.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.16

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