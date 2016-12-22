Эксперт: отстранение сборной РФ по биатлону маловероятно / Решение комиссии будет обнародовано в 19:00 мск

Публикации за 22.12.16

Решение о дисквалификации или отказе в таковой 31 российскому биатлонисту будет обнародовано сегодня, 22 декабря в 19:00 мск, рассказал журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов. Если комиссия примет решение об отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января). Также в Международном союзе биатлонистов (IBU) рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).

Впрочем, Трифанов отметил, что по его данным, (IBU) не примет жестких санкций в отношении сборной России. «Давайте дождемся, когда IBU обнародует итоги сегодняшнего заседания. И не будем доверять комментариям некоторых умников, на которые затем ссылаются недобропорядочные сайты. И не будем плодить еще больше сомнительной информации. По моей информации, жестких санкций, тем более к спортсменам, сегодня применено не будет», – написал Трифанов.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от WADA список из 31 спортсмена, которых подозревают в применении допинга в период с 2011 по 2015 год. Данный список IBU после публикации второй части доклада о допинге в российском спорте предоставил Макларен. Решение по делу российских биатлонистов IBU намерен вынести сегодня, 22 декабря, на заседании исполкома в австрийском Зальцбурге. При этом сборные Чехии, Норвегии и Великобритании заявили о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. Кроме того, Федерация биатлона Норвегии потребовала перенести из России все международные соревнования.

Зальцбург, Иван Гридин

Зальцбург. Другие новости 22.12.16

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