Россия отказалась проводить международные соревнования по биатлону в 2017 году / Два спортсмена дисквалифицированы, в отношении 29 идет расследование

Публикации за 23.12.16

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых во второй части «доклада Макларена» биатлонистов, двое из которых вчера по итогам вчерашнего заседания исполкома IBU были временно отстранены.

Как писал «Новый День», во второй части доклада независимой комиссии антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена, опубликованной 9 декабря, говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи или получили выгоду от этого. Вскоре на основании данного расследования Россия лишилась права проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону. Затем стало известно, что IBU получила от WADA список из 31 россиянина, которых Макларен заподозрил в нарушении антидопинговых правил.

IBU создал рабочую группу, которая в четверг доложила свои выводы исполнительному совету союза, а сборные Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, проведение которого было намечено на 9-12 марта.

По итогам вчерашнего заседания также стало известно, что один из 31 упомянутого спортсмена никогда не принимал участия в международных стартах, а еще один уже был наказан за упомянутую в докладе положительную пробу. Они отстранены от участия в международных соревнованиях. В отношении остальных 29 человек IBU продолжит расследование. «Одних подозрений недостаточно для применения санкций, IBU продолжит действовать профессионально, а не только по подозрениям», – подчеркнул президент IBU Андерса Бессеберг.

Он также отметил, что фамилии опубликованы не будут. «Мы не будем публиковать фамилии биатлонистов. Согласно Кодексу WADA, мы оповестим самих атлетов и СБР, и это дальше зависит от них, захотят ли они публиковать. Мы не имеем права сообщать фамилии. Есть ли двое отстраненных биатлонистов в действующей сборной – без комментариев», – добавил Бессеберг в беседе с корреспондентом «Р-Спорт».

В свою очередь Союз биатлонистов России подчеркнул, что надеется на быстрое и профессиональное расследование. «СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана», – говорится в заявлении СБР.

Как отмечают наблюдатели, исходя из того, что сообщений о заменах в составе сборной России не последовало, решение об отстранении не коснулось действующего состава команды. Однако очевидно, что по результатам дальнейших расследований могут быть приняты и другие решения.

Также IBU постановил: предупредить каждого такого спортсмена РФ, установить временной лимит для подачи замечаний и создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU. Решение вполне адекватное.

Вторым ключевым решением исполкома Международного союза биатлонистов стала отмена соревнований в России в сезоне-2016/17. В частности, речь идет об этапе Кубка мира в Тюмени и юниорском чемпионате мира в Острове. При этом инициатором переноса, как уточняется в заявлении IBU, стала именно российская сторона.

«В сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Определение места проведения названных мероприятий остается за IBU. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию», – заявили в СБР.

«Ситуация в России, конечно, сложная, – сказал Бессеберг по телефону. – Она касается не только биатлона, но и спорта в целом. Мы, конечно, сконцентрированы на биатлоне. У меня есть ощущение, что СБР, отдавая нам соревнования, продемонстрировал свою огромную ответственность, желание сконцентрироваться на том, чтобы показать международной биатлонной семье и всем, что они воспринимают ситуацию очень серьезно и делают все возможное. Я это очень ценю».

По мнению главы СБР Александра Кравцова, принятое решение играет на руку российскому биатлону. «Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию, – выразил он свою позицию «Чемпионату.com». – Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. Это будет сделано для того, чтобы четко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть».

Понятно, что радости отечественному биатлону известие об отмене соревнований принести не могло, однако ясно, что на данный момент Россия «легко отделалась». Такой позиции придерживается бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин.

Министр спорта России Павел Колобков, заявил что неправильно принимать решения, основанные на давлении извне, пишет «Газета.ру». «Уверен, что решения нельзя принимать под давлением спортсменов ряда стран. Это такой процесс, который потом, не сомневаюсь, отразится на тех, кто сам принимал такие решения, кто оказывал такое давление. Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов. Мы огорчены таким решением. Считаю, что оно было необоснованным. Потому что в России любят биатлон – болельщики ждали этих соревнований, Россия готовилась к ним. Иностранцы любят приезжать в Россию, у нас высокий уровень организации. У некоторых были сомнения по поводу процедур допинг-контроля на соревнованиях в России, но он был обеспечен по самым высоким стандартам. Это необоснованное решение под давлением. Мы к этому вопросу вернемся в ближайшее время, и наша федерация продолжит переговоры», – сказал Колобков.

Не скрывает расстройства и глава департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин. Он считает, что решение об отмене этапа Кубка мира в Тюмени – удар по всему биатлонному сообществу страны. «Обидно, что нас заставили отказаться от соревнований. Вообще, на данный момент реализовано 20 тыс. билетов, и 60% купивших не являются жителями Тюменской области. Значит, люди покупали билеты на самолет или поезд. Покупали, скорее всего, не самые дорогие, а значит, невозвратные билеты. Это удар по всему биатлонному сообществу России. По простым болельщикам, любителям вида спорта», – подчеркнул Грамотин.

Кроме того, эксперты высказывают серьезные опасения, что Россия может потерять право на проведение Чемпионата мира по биатлону-2021. Вопрос переноса чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени, будет рассмотрен на следующем конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом заявил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежская газета Framtid i Nord. «Я считаю, что неправильно проводить чемпионат мира в России. Этот вопрос будет обсуждаться на следующем конгрессе. Спешить некуда», – сказал Шлоквик.

Москва – Тюмень, Иван Гридин

Москва – Тюмень. Другие новости 23.12.16

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