Путин увидел в «допинговом скандале» политическую составляющую / Никакой «государственной системы» допинга нет и не было

Публикации за 23.12.16

В России никогда не создавалось никакой «государственной системы» допинга в спорте. Не существует и никакой поддержки допинга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Советского спорта».

По словам Путина, в «допинговом скандале» прослеживается политическая составляющая. Он призвал «очистить спорт от политики». «Спорт и культура должны объединять людей», – заявил он.

Однако признал, что проблема допинга сегодня существует, «как и в любой другой стране», и с этим необходимо бороться и расследовать каждый случай. Президент добавил, говоря об информаторе WADA Григории Родченкове, что он работал в Канаде и привозил в Россию «всякую дрянь», а «сливать начать», когда ему «хвост прижали». «Он постоянно сюда эту дрянь таскал, заставлял людей это применять, а тех, кто отказывался, отстранял, – сказал Путин. – А когда ему хвост прижали, он сбежал. Чего же он здесь не боролся?» (с допингом – прим. ред.)

Путин также указал на необходимость абсолютной прозрачности в работе WADA.

Напомним, ранее о том, что антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев и также добавил, что никакой «государственной поддержки» системы допинга в России не было, нет и быть не может.

9 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. Если вкратце, то в докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен вновь не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия уже лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 23.12.16

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