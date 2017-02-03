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Спорт

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Публикации за 03.02.17

МОК просил Макларена предоставить доказательства «допингового сговора» в России

МОК просил Макларена предоставить доказательства «допингового сговора» в России

Международный олимпийский комитет (МОК) направил запрос канадскому юристу Ричарду Макларену, в котором содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо МОК предоставила в распоряжение RT хакерская группировка Fancy Bears.

В письме МОК приводит таблицу, где собрана вся информация об упомянутых в докладе Макларена российских атлетах и чиновниках и заданы уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям. Так, МОК просит подробно обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК значатся 16 россиян.

Макларен должен был ответить на запрос МОК 9 января 2017 года. Само письмо было направлено ему 19 декабря 2016-го.

Доклад Макларена о «системе допинга» в российском спорте был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. Летом, после первой части доклада, МОК, несмотря на призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA), не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

Во второй части доклада, если вкратце, утверждается, что русские «обманывали везде». Никаких внятных доказательств и имен Макларен опять не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Москва, Зоя Березина

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