Ну надо же: WADA признало, что в докладе Макларена мало доказательств

Публикации за 25.02.17

В нашумевшем докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Этот факт признало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера, опубликованном на официальном сайте организации.

«На недавней встрече (21 февраля), организованной WADA в Лозанне для международных федераций по поводу того, как интерпретировать данные (из доклада Макларена – прим. ред.), WADA признало, что во многих случаях предоставленных доказательств недостаточно, чтобы применить санкции (в отношении российских спортсменов – прим. ред.)", – цитирует РИА Новости письмо

Также WADA не устроило качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки. Так, отмечается в письме де Кеппера, из-за нехватки доказательств некоторые международные федерации не могли начать дисциплинарные процедуры или были вынуждены отменять уже введенные временные санкции.

Министр спорта России Павел Колобков назвал «исчерпывающей» оценку, которая WADA дала докладу Макларена. Эти выводы могут стать «шагом в нужном направлении», предположил он. «Могу только сказать, что мы продолжаем последовательную работу по восстановлению соответствия кодексу WADA Российского антидопингового агентства», – приводит слова Колобкова агентство Р-Спорт.

На ошибки в докладе Макларена указывали ранее адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Экс-директор лаборатории WADA в Лозанне Марсьяль Соги Юрист также отметил несоответствия между именами спортсменов и идентифицирующими их кодами. Тогда юристы WADA объяснили неточности «технической неисправностью».

Напомним, 9 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. Если вкратце, то в докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен вновь не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия уже лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Летом, после первой части доклада, Международный олимпийский комитет, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

После публикации второй части доклада хакерская группировка Fancy Bears опубликовала конфиденциальное письмо МОК, в котором представитель комитета выражает недовольство недостаточностью в докладе Макларена конкретных доказательств нарушений со стороны российских спортсменов.

Москва, Полина Николаева

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