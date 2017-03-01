Путин о допинге: признаем отдельные случаи, но никакой «системы» не было и нет / А «царапины на пробирках» – не российская ответственность

Публикации за 01.03.17

Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Красноярске на совещании по подготовке к Универсиаде-2019. При этом Путин вновь подчеркнул: «В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом».

Однако, указал он, комментируя доклад Макларена, «претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, – мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было».

«Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было», – пояснил Путин. «Значит, они (эти пробы – прим. ред.) где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», – подчеркнул он.

Президент также добавил, что Россия должна признать «достоверные случаи» применения допинга, провести расследование и выявить виновных, сообщает «Интерфакс». Путин подчеркнул, что применение спортсменами допинга – «это абсолютно неприемлемо». «И это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо и это признать», – считает он. Путин выразил надежду, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех виновных.

Напомним, 24 февраля стало известно, что WADA признало: в нашумевшем докладе комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера. Также WADA не устроило качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки. Министр спорта России Павел Колобков тогда же назвал «исчерпывающей» оценку, которая WADA дала докладу Макларена, и выразил надежду, что эти выводы могут стать «шагом в нужном направлении». На ошибки в докладе Макларена ранее указывали спортивные юристы сами спортсмены и руководители федераций.

Напомним, 9 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. Если вкратце, то в докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен вновь не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия уже лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Летом, после первой части доклада, Международный олимпийский комитет, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

После публикации второй части доклада хакерская группировка Fancy Bears опубликовала конфиденциальное письмо МОК, в котором представитель комитета выражает недовольство тем, что в докладе Макларена не хватает конкретных доказательств нарушений со стороны российских спортсменов.

Красноярск, Зоя Березина

Красноярск. Другие новости 01.03.17

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