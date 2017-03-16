Макларен наконец-то признал ошибки в докладе о допинге в российском спорте / «Власти России не участвовали в создании допинговой системы»

Публикации за 16.03.17

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен признал наличие ошибок в своем докладе о допинге в российском спорте. Канадский юрист снял обвинения в адрес властей России в создании допинговой системы, отметил Смирнов.

Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии встречался с Маклареном по его инициативе в Цюрихе. Как сообщил Смирнов, в ходе беседы, продолжавшейся три часа, автор доклада комиссии WADA признался в том, что снимает обвинения в участии государства в создании системы поощрения допинга в российском спорте, передает «Интерфакс». «Он (Макларен – прим. ред.) сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», – указал Смирнов. «Когда возник вопрос о том, чтобы признать доклад Макларена, ситуация возникла такая – не все сходится в этом докладе», – добавил он.

В конце февраля WADA признало, что в нашумевшем докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена не хватает доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Информация об этом содержится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофера де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору. Также WADA не устроило качество переводов текстов, использованных в докладе Макларена. Они были неточными, и агентство запросило более детальные расшифровки. Министр спорта России Павел Колобков тогда же назвал «исчерпывающей» оценку, которая WADA дала докладу Макларена, и выразил надежду, что эти выводы могут стать «шагом в нужном направлении». На ошибки в докладе Макларена ранее указывали спортивные юристы сами спортсмены и руководители федераций.

Напомним, 9 декабря прошлого года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. Если вкратце, то в докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен вновь не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. В свою очередь Минспорт РФ вновь заявил об отсутствии госпрограмм поддержки допинга в спорте. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия уже лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Летом, после первой части доклада, МОК, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 15.03.17

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