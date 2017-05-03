Три российских спортсмена дисквалифицированы за допинг

Публикации за 03.05.17

Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов признались в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены дисквалифицированы на два года, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Запрещенные препараты туринабол и станозолол были обнаружены в допинг-пробах бегуньи Юлии Чермошанской, взятых на Олимпийских играх в Пекине 2008 года. Спортсменка дисквалифицирована на два года с 1 июля 2016 года.

Толкательницу ядра Анну Омарову также отстранили от соревнований на два года, туринабол нашли в пробе, взятой на чемпионате мира 2011 года в Тэгу (Южная Корея). Дисквалификация Омаровой начнется с 28 марта 2017 года.

Повторная проверка пробы Сослана Цирихова, взятой на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года, также показала положительный результат на наличие туринабола. Спортсмен дисквалифицирован на два года с 29 марта 2017 года.

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что тема допинга – это личное дело каждого спортсмена. «Разговоры о программах неуместны. В организм человека запрещенная субстанция попадает только с его согласия, нравится это кому-то или нет», – цитирует Мутко агентство «Лайф».

Напомним, ранее в употреблении допинга признались сразу пять спортсменов: Анна Булгакова (метание молота), Евгения Колодко (толкание ядра), Антонина Кривошапка (бег), Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом) и Вера Ганеева (метание диска).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.05.17

КДК РФС ждет видео драки на матче «Урал» – «Локомотив» для вынесения наказания игрокам. / Главный тренер «Урала» Александр Тарханов: «Локомотив» выиграл за счет опыта. / «Локомотив» завоевал Кубок России, обыграв «Урал» в Сочи. Фанаты устроили беспорядки на трибунах, игроки – на поле (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»