WADA хочет приравнять кофе к допингу / Видимо, на очереди пиво и чипсы

Публикации за 03.03.17

Кофе могут приравнять к допингу. В 2018 году кофеин может включен в запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. Решение по кофеину WADA может принять уже до конца этого года.

По словам Уйба, если кофеин включат в «стоп-лист», то спортсменам придется отказаться от кофе и любых содержащих кофеин продуктов и препаратов. Как пишет «Советский спорт», Уйба считает внесение кофеина в список мониторинга WADA трудным для понимания.

WADA включило кофеин в программу мониторинга в 2016 году. До 2004 года агентство уже ограничивало применение кофеина в определенных количествах и фазах.

Уйба пояснил: «Я могу согласиться, что запрещены гормоны, препараты наркотического ряда. Это логично и этично. Но сейчас на листе ожидания кофеин. И таким образом спортсмену нужно ставить блок запрещения употребления кофе. Это трудно для понимания». Но, добавил он, у WADA «настолько жесткая структура принятия решения, что повлиять на это никто не может» и «мы вынуждены жить с тем, что имеем»

Он разъяснил логику борцов с допингом: «Руководствуются они тем, что те, кто употребляют кофе, получают преимущество по сравнению с теми, кто его не употребляет. Сложно оценивать такие предложения... Пока перспектив как-то на это влиять нет. Даже страна-учредитель не может влиять на принятия решений – это отдельные комитеты, которые работают по своим программам. Поэтому мы говорим, что до абсурда доходить не хотелось бы. Иначе можно будет сказать, что и вода дает какие-либо преимущества».

Напомним, почти ровно год назад, после скандалов с мельдонием, внесенным WADA в список запрещенных препаратов, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поддержала уличенных в применении мельдония российских спортсменов. В соцсетях она написала, что тот же самый мельдоний (милдронат) принимает ее бабушка и предсказала запрет на аскорбинку и гематоген для спортсменов. «Боже, это уже просто смешно. Моя бабушка вот уже последние лет шесть-семь принимает мельдоний и, что странно, «супербабушкой» не стала, сверхъестественных способностей так и не выявилось, выносливости не прибавилось. Ждем появления в списке запрещенных препаратов аскорбинки и гематогена», – написала Исинбаева.

Чуть позднее с похожим заявлением выступил полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, сравнив применение мельдония с распитием пива. Жирков заявил: «Я вообще практически не принимаю таблеток, разве только проверенные витамины. И не очень понимаю, зачем этот препарат нужен. Лучший восстановитель – это пиво. Так и напишите: пиво эффективнее любого мельдония», – сказал футболист.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 03.03.17

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