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Спорт

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Публикации за 30.03.17

Медведев утвердил список запрещенных для спортсменов препаратов
фото vladnews.ru

Медведев утвердил список запрещенных для спортсменов препаратов

Премьер Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список запрещенных для применения спортсменами веществ и методов, сообщается на правительства России. В «черный список» включены анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

В пояснении к документу отмечается, что «принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».

Медведев на заседании правительства уточнил, что «речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг».

«Наша цель – снизить риски возникновения таких нарушений, усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует: и тренеров, и врачей, и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов», – заявил глава правительства, напомнив, что в ноябре прошлого года была введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению допинга и к противоправным действиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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