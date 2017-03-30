Медведев утвердил список запрещенных для спортсменов препаратов

Публикации за 30.03.17

Премьер Дмитрий Медведев своим постановлением утвердил список запрещенных для применения спортсменами веществ и методов, сообщается на сайте правительства России. В «черный список» включены анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

В пояснении к документу отмечается, что «принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта».

Медведев на заседании правительства уточнил, что «речь идет о допинге и недобросовестной конкуренции, ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят нелегальные химические действия, генный допинг».

«Наша цель – снизить риски возникновения таких нарушений, усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует: и тренеров, и врачей, и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов», – заявил глава правительства, напомнив, что в ноябре прошлого года была введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к применению допинга и к противоправным действиям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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