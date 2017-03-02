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Публикации за 02.03.17

У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года / Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности
Фото @biathlonrus.com

У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности

Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права принять чемпионат мира в 2021 году. Соответствующее решение вступило в силу, сообщает агентство со ссылкой на директора по коммуникациям IBU Пера Ланге.

Напомним, исполком IBU 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени на основании второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, опубликованной 9 декабря 2016 года. В документе говорилось о 31 российском биатлонисте, заподозренном в применении допинга. Однако добровольного отказа в отведенный срок в IBU не поступило, после чего IBU отобрал у Тюмени чемпионат мира.

«Мы можем подтвердить, что СБР не вернул до 24 февраля права на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия данного решения были опубликованы ранее», – прокомментировал Ланге.

В СБР в ответ заявили, что продолжают настаивать на нелегитимности решения исполкома IBU, поскольку «исполком не имеет права подменять собой конгресс», передает . По словам президента СБР Александра Кравцова, Союз ждет от IBU документов с обоснованиями соответствующего решения.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре прошлого года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием объяснить причины этого решения в свете рекомендации Международного олимпийского комитета не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Напомним, в декабре СБР отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это произошло после публикации второй части доклада Макларена. Ранее в связи с допинговым скандалом Россию лишили еще одного международного биатлонного старта – молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

Москва, Светлана Петрова

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