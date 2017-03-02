У Тюмени официально отобрали чемпионат мира по биатлону 2021 года / Решение IBU вступило в силу, в СБР заявили о его незаконности

Публикации за 02.03.17

Международный союз биатлонистов (IBU) официально лишил Тюмень права принять чемпионат мира в 2021 году. Соответствующее решение вступило в силу, сообщает агентство «Р-спорт» со ссылкой на директора по коммуникациям IBU Пера Ланге.

Напомним, исполком IBU 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени на основании второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, опубликованной 9 декабря 2016 года. В документе говорилось о 31 российском биатлонисте, заподозренном в применении допинга. Однако добровольного отказа в отведенный срок в IBU не поступило, после чего IBU отобрал у Тюмени чемпионат мира.

«Мы можем подтвердить, что СБР не вернул до 24 февраля права на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия данного решения были опубликованы ранее», – прокомментировал Ланге.

В СБР в ответ заявили, что продолжают настаивать на нелегитимности решения исполкома IBU, поскольку «исполком не имеет права подменять собой конгресс», передает ТАСС. По словам президента СБР Александра Кравцова, Союз ждет от IBU документов с обоснованиями соответствующего решения.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре прошлого года. После этого WADA направило в IBU запрос с требованием объяснить причины этого решения в свете рекомендации Международного олимпийского комитета не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Напомним, в декабре СБР отказался от проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Это произошло после публикации второй части доклада Макларена. Ранее в связи с допинговым скандалом Россию лишили еще одного международного биатлонного старта – молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

Москва, Светлана Петрова

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