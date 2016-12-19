Россия может лишиться двух чемпионатов по биатлону / Юниорские гонки и этап Кубка мира могут провести в других странах

Публикации за 19.12.16

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров 2017 года, который должен проходить в Острове (Псковская область), могут провести в другой стране, заявил член правления Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. То же касается и этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

«У нас могут отнять юниорский чемпионат мира в Острове и этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня после документов, полученных от Макларена (независимый эксперт WADA из Канады Ричард Макларен – прим. ред.)», – приводит слова Тихонова газета "Известия". Он также добавил, что вполне вероятен сценарий, при котором всю сборную России по биатлону отстранят от международных стартов.

«На этом настаивают многие иностранные биатлонисты, тренеры и функционеры. Ситуация очень опасная, мы можем повторить судьбу российских легкоатлетов. IBU может надолго отстранить нас от всех своих соревнований», – сказал член правления СБР.

В свою очередь президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация имеет достаточно доказательств нарушения антидопинговых правил со стороны россиян. «У меня сложилось четкое впечатление, что экспертная группа IBU поняла ситуацию и сейчас члены группы делают всё возможное, чтобы вынести решения по тем делам, где у нас есть доказательства», – цитирует Бессерберга издание.

Как писал «Новый День», двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи француз Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга. При этом француз выразил надежду, что «IBU хватит смелости наказать их», и до бойкота дело не дойдет. Свою поддержку Фуркаду уже выразили норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

В свою очередь восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Эйнар Бьорндален заявил, что будет считать российских биатлонистов невиновными в употреблении допинга, пока не будут предъявлены доказательства, и спортсмены не будут отстранены от соревнований.

Напомним, руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада. В нем утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг 15 декабря рассказал, что получил от WADA список подозреваемых в употреблении допинга, в который вошел 31 российский спортсмен.

Бессеберг заявил, что экспертная рабочая группа организации вынесет первые рекомендации по российским биатлонистам в четверг, 22 декабря. «Мы ожидаем первые ответы от экспертной комиссии в четверг, 22 декабря. Велика ли вероятность полного отстранения всей биатлонной сборной России? Абсолютно нет, я не готов обсуждать это здесь и сейчас. Мы ждем рекомендаций от экспертной комиссии. Сегодня мы не говорим об отстранении – мы ждем выводов экспертов», – заявил Бессеберг.

Вице-президент IBU Олле Далин ранее заявил о желании решить вопрос с российскими биатлонистами еще до Нового года. Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Макс Кобб также высказался о работе специальной комиссии. «Все решения специальной комиссией IBU будут приняты согласно кодексу WADA. Это касается и персональных наказаний спортсменов, и дополнительных санкций в отношении Союза биатлонистов России (СБР), если его вина будет доказана. Кодекс WADA дает такую возможность. Сейчас наша рабочая группа изучает документы, но окончательный доклад она еще не подготовила. Все будет зависеть от результатов ее исследования», – заявил Кобб.

Напомним, право проведения юниорского чемпионата мира в Острове (Псковская область) РФ получила еще в 2014 году после гарантий от главы региона Андрея Турчака. Юниорское мировое первенство запланировано с 22 февраля по 2 марта 2017 года.

Этап Кубка мира в Тюмени должен состояться после чемпионата мира в Хохфильцене (7-12 марта). МОК после первой части доклада Макларена рекомендовал международным федерациям заморозить подготовку крупных турниров в России и найти организаторов в других странах. Но, по словам вице-президента IBU, трехкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Майгурова, была достигнута договоренность, что эти рекомендации не коснутся уже утвержденных соревнований.

Между тем, как пишет издание, «договоренность» с МОКом была нарушена после обнародования второй части доклада канадского юриста. Газета также напоминает, что в 2009 году на употреблении запрещенных препаратов были пойманы биатлонисты Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко. В 2014 году положительные допинг-пробы сдали Александр Логинов, Ирина Старых и та же Екатерина Юрьева.

Москва, Иван Гридин

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