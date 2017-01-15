170 биатлонистов требуют ужесточить отношение к допингу / Россия может лишиться медали Олимпиады в Сочи

Публикации за 15.01.17

Спортсмены из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором потребовали от организации более решительных действий в связи с допинговым скандалом. Под подозрением в применении запрещенных препаратов находятся российские биатлонистки, если организация признает их виновными в употреблении допинга, Россия может лишиться медали Олимпийских игр в Сочи.

Письмо с обращением 170 биатлонистов, адресованное IBU, было подписано в Рупольдинге, Германия, где проходит этап Кубка мира по биатлону.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу заявил, что IBU пора предпринять серьезные шаги и начать отстранять спортсменов, которые находятся под подозрением в применении допинга, передает Сeskatelevize. «Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи», – отметил Хамзу.

Речь идет о Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которых ранее IBU отстранил от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Обе спортсменки представляли РФ в женской эстафете на Олимпиаде-2014, российская сборная тогда завоевала серебро. Если девушек лишат олимпийской медали, то серебро отойдет команде Норвегии, а Чехия, занявшая четвертое место, получит бронзу.

Между тем, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг уточнил, что письмо биатлонистов на тему допинга касается не только России, но и спортсменов других государств. По словам Бессеберга, заявление атлетов будет рассмотрено на ближайшем заседании IBU.

В общей сложности после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под подозрением находится 31 спортсмен из России. В их отношении ведется расследование. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов исполнительный комитет IBU обсудит на следующем заседании, которое состоится 21 января в Антерсельве.

Напомним, в связи с допинговым скандалом Россию уже лишили двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени, и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове. Впрочем, пока РФ сохранила право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

Прага, Зоя Осколкова

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