NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Спорт

■■■■■■■■■

Публикации за 15.01.17

170 биатлонистов требуют ужесточить отношение к допингу / Россия может лишиться медали Олимпиады в Сочи

170 биатлонистов требуют ужесточить отношение к допингу Россия может лишиться медали Олимпиады в Сочи

Спортсмены из разных стран подписали обращение к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором потребовали от организации более решительных действий в связи с допинговым скандалом. Под подозрением в применении запрещенных препаратов находятся российские биатлонистки, если организация признает их виновными в употреблении допинга, Россия может лишиться медали Олимпийских игр в Сочи.

Письмо с обращением 170 биатлонистов, адресованное IBU, было подписано в Рупольдинге, Германия, где проходит этап Кубка мира по биатлону.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу заявил, что IBU пора предпринять серьезные шаги и начать отстранять спортсменов, которые находятся под подозрением в применении допинга, передает Сeskatelevize. «Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи», – отметил Хамзу.

Речь идет о Яне Романовой и Ольге Вилухиной, которых ранее IBU отстранил от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Обе спортсменки представляли РФ в женской эстафете на Олимпиаде-2014, российская сборная тогда завоевала серебро. Если девушек лишат олимпийской медали, то серебро отойдет команде Норвегии, а Чехия, занявшая четвертое место, получит бронзу.

Между тем, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг уточнил, что письмо биатлонистов на тему допинга касается не только России, но и спортсменов других государств. По словам Бессеберга, заявление атлетов будет рассмотрено на ближайшем заседании IBU.

В общей сложности после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под подозрением находится 31 спортсмен из России. В их отношении ведется расследование. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов исполнительный комитет IBU обсудит на следующем заседании, которое состоится 21 января в Антерсельве.

Напомним, в связи с допинговым скандалом Россию уже лишили двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени, и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове. Впрочем, пока РФ сохранила право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году.

Прага, Зоя Осколкова

Прага. Другие новости 13.01.17

«Угроза есть»: глава ОКР заявил о возможном отстранении России от Олимпиады-2018. / Российский футболист в среднем получает миллион рублей в месяц. Питерский «Зенит» лидирует по зарплатам. / Мутко – антидопинговым агентствам: «Собирайте мочу и не лезьте в политику». NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter