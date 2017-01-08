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Екатеринбург

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Публикации за 08.01.17

Этап кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в финский Контиолахти

Этап кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в финский Контиолахти

Международный союз биатлонистов (IBU) решил перенести этап Кубка мира, который должен был пройти с 6 по 12 марта в Тюмени, в Финляндию. Об этом говорится в официальном сообщении IBU.

Как передает корреспондент NDNews.ru, восьмой этап Кубка мира примет финский город Контиолахти. Соревнования пройдут в те же сроки – с 6 по 12 марта 2017 года. Юношеский чемпионат мира, перенесенный из Острова (Псковская область), состоится в словацком Осрблье.

От проведения восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в декабре отказался Союз биатлонистов России. Это произошло после публикации второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. В документе говорилось о 31 российском биатлонисте, заподозренном в применении допинга. Среди прочих в этом списке перечислялись екатеринбурженка Екатерина Глазырина и выступающая за ХМАО Екатерина Шумилова.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 08.01.17

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