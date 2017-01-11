Мутко – антидопинговым агентствам: «Собирайте мочу и не лезьте в политику» / NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований

Публикации за 11.01.17

Национальные антидопинговые организации 19 стран мира (NADO) выступили с призывом отстранить российских спортсменов от участия во всех соревнованиях, а также лишить РФ права на проведение у себя любых международных турниров до тех пор, пока ее допинг-система не будет соответствовать правилам WADA (Всемирная антидопинговая организация). Такое заявление содержит пресс-релиз, опубликованный по итогам саммита NADO в Дублине в минувший вторник. Текст заявления приводит в своем Twitter журналист ВВС Дэн Роан.

«Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей (NADO – прим. ред.) призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA», – говорится в заявлении.

«Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране», – говорится в документе.

Как передает «Интерфакс», при этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях – но только как нейтральные атлеты. Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

Комментируя документ, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что призыв группы антидопинговых агентств является продуманной атакой, цель которой – дискредитация российского спорта. По его мнению, NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику. «Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то – сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой», – цитирует «Р-Спорт» заявление Мутко.

Он также высказал убежденность, что политические вопросы находятся в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций. «Но сегодня люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», – недоумевает экс-министр спорта России.

Кроме того, Мутко считает, что второй доклад Макларена не дает никаких оснований для подобных заявлений, поскольку ничего нового в нем нет. «Есть «золотая» линия о некой государственной программе, а подтверждающих фактов нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать, что мы делали и будем делать все для защиты наших спортсменов», – подчеркнул российский вице-премьер.

Он также призвал не обращать внимания на «все эти беспочвенные заявления» и декларировал намерение российской стороны перевести их в правовую плоскость и выходить в судебные инстанции, поскольку в спортивном арбитраже, по его мнению, добиваться правды бесполезно.

Мутко также заявил, что «российский спорт – один из чистейших в мире». По его словам, подтверждение этому стал 2016 год. Мутко отметил, что в прошлом году Британское антидопинговое агентство (UKAD) выявило всего 26 нарушений антидопинговых правил в России, из них 21 – это мельдоний, и всего 5 – нарушение правил. «Где государственная программа? Госпрограмма – это ложь», – резюмировал он.

Напомним, 9 декабря комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала вторую часть доклада об использовании запрещенных веществ российскими спортсменами. После этого президент Владимир Путин заявил, что в России никогда не было государственной системы поддержки допинга.

Москва – Дублин, Иван Гридин

Москва – Дублин. Другие новости 10.01.17

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