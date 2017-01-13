«Угроза есть»: глава ОКР заявил о возможном отстранении России от Олимпиады-2018

Публикации за 13.01.17

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил об угрозе отстранения российской сборной от участия в зимних Олимпийских Играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Угроза есть, конечно, – цитирует Жукова «Матч ТВ». – Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация». «Антидопинговые агентства обращаются, отметил он. – Они перед Рио такое же заявление делали. Накануне Олимпиады, буквально за пару дней до старта Игр, с таким же произволом обратились. Они тоже заявления делали, потом министерства спорта некоторых стран». Он уточнил, что решения они не принимают, это не в их компетенции, «но, безусловно, фон определенный создают, давление на федерации оказывают», передает РИА «Новости».

Руководитель ОКР напомнил, что МОК дал рекомендации международным спортивным федерациям по возможности переносить соревнования по зимним видам спорта из России. «Где-то федерации прислушиваются, где-то нет, – отметил Жуков. – Например, были соревнования по акробатике на сноубордах – они проходили так, как это было запланировано. Некоторые федерации, например бобслей, приняли решение о переносе. Каждая федерация сама решает». Однако Жуков не исключил, что такие случаи, когда у России отобрали соревнования по бобслею, могут повториться.

Ранее глава ОКР выражал надежду на то, что мировые спортивные организации не пойдут на поводу у постоянно подогреваемой истерии и примут взвешенные, объективные решения в отношении российских спортсменов.

Напомним, 10 января Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов.

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов счел призыв NADO политическим решением. Министр спорта России Павел Колобков назвал заявления NADO странными.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что призыв группы антидопинговых агентств является продуманной атакой, цель которой – дискредитация российского спорта. По его мнению, NADO должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику. «Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика», – цитирует «Р-Спорт» заявление Мутко.

Москва, Светлана Петрова

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