МОК перепроверит все допинг-тесты россиян с Олимпиад в Сочи и Лондоне

Публикации за 23.12.16

Международный Олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, МОК намерен перепроверить все допинг-тесты российских спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде и Олимпиаде 2012 года в Лондоне, говорится в пресс-релизе организации.

Кроме того, в сообщении МОК указано, что комитет выйдет за рамки выводов отчёта Макларена, заново проверив допинг-тесты российских спортсменов. Что касается дела 28 представителей России на Олимпиаде в Сочи, МОК отмечает, что все их допинг-пробы были доставлены в антидопинговую лабораторию в Лозанне для перепроверки на подмену образцов или вскрытие колб, отмечает TJ.

В комитете подчеркнули, что дела заведены не в связи с неблагоприятными результатами допинг-тестов, а в связи с возможным нарушением антидопинговых правил. Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков прокомментировал «Р-Спорту» решение МОК: «Я бы не стал называть это заявление политическим, идет целенаправленная работа по проблеме допинга в некоторых видах спорта. В ее рамках они намерены проверить пробы, взятые на указанных Олимпийских играх. Если эти меры позволят сделать наш спорт чище, я считаю, мы должны их приветствовать. Я уверен, что после этой проверки мы можем доказать, что большая часть претензий к нам не обоснована».

Как писал «Новый День», Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что Союз биатлонистов России (СБР) предложил перенести соревнования сезона-2016/17 из России, а также о продолжении расследования в отношении упомянутых во второй части «доклада Макларена» биатлонистов, двое из которых вчера по итогам вчерашнего заседания исполкома IBU были временно отстранены.

Напомним, во второй части доклада независимой комиссии антидопингового агентства WADA Ричарда Макларена, опубликованной 9 декабря, говорилось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи или получили выгоду от этого. Вскоре на основании данного расследования Россия лишилась права проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону. Затем стало известно, что IBU получила от WADA список из 31 россиянина, которых Макларен заподозрил в нарушении антидопинговых правил.

Москва, Иван Гридин

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