МОК готовит санкции против России за Олимпиаду в Сочи

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в отношении России готовятся санкции за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Несмотря на то, что российские власти предприняли значительные меры в борьбе с допингом, МОК собирается наказать РФ и «как можно быстрее».

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России думают, будто планируя решение проблем в будущем, прошлое забудется», – заявил Бах в интервью New York Times. «Мы ясно дали понять, что за прошлое – то, что там (на ОИ в Сочи – прим. ред.) случилось – нужно ввести санкции», – добавил президент МОК.

Бах не уточнил, какие карательные меры будут предприняты в отношении России. В настоящее время нарушения антидопингового законодательства изучаются двумя олимпийскими комиссиями. Специалисты основываются на докладах Ричарда Макларена, который утверждал, что применение допинга российскими спортсменами скрывалось чиновниками самого высокого уровня. В частности, в документе упоминается заместитель министра спорта Виталия Мутко Юрий Нагорных, который, по мнению Макларена, участвовал в «институциональном заговоре» и был причастен к манипуляциям с допинг-пробами.

Томас Бах отметил, что Москва значительно продвинулась в борьбе с допингом, однако наказание неизбежно. Вероятно, санкции будут введены до октября 2017 года, но не позже старта квалификационного этапа зимней Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. «Мы хотим это сделать как можно быстрее», – подчеркнул Бах.

Президент МОК обратил внимание на слова президента РФ Владимира Путина, который весной текущего года признал неэффективность российской антидопинговой системы. В то же время, по мнению Баха, в России есть чиновники, которые «пытаются все игнорировать».

Напомним, в мае по инициативе Путина была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия, которая утвердила план борьбы с применением запрещенных препаратов российскими спортсменами.

Лозанна, Зоя Осколкова

Лозанна. Другие новости 21.06.17

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