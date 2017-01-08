Британцы призвали отстранить Россию от Олимпиады-2018 / Сравнив ситуацию с романами о Джеймсе Бонде

Публикации за 08.01.17

Глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Кенворти заявил, что Россию следовало отстранить от Олимпиады еще летом. «IPC поступил правильно – они отстранили Россию, а МОК сделал полную гадость», – цитирует ВВС заявление Кенворти. При этом он добавил, говоря о допинге: то, что «было сделано» в России «невероятней, чем роман о Джеймсе Бонде, и это унижает весь спорт». Также, пишет Р-Спорт, Кенворти считает, что в данном вопросе «слишком много политики».

Напомним, 9 декабря комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена обнародовала так называемую «вторую часть» доклада о якобы «государственной системе» поддержки допинга в российском спорте. Если вкратце, то в докладе утверждается, что русские «обманывали везде», при этом никаких внятных доказательств и имен Макларен вновь не предоставил, однако признал, что у него нет «никакой информации» о вовлечении Олимпийского комитета России (ОКР) и международных федераций в «систему» сокрытия допинга. Впрочем, это не помешало западным СМИ, которые тут же начали кампанию за лишение России всех международных соревнований, включая чемпионат мира по футболу 2018 года. Российские спортсмены, спортивные юристы и главы спортивных федераций, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, назвали ее такой же бездоказательной и пустой, как и первая часть и призвали обдумать возможность подачи судебных исков по поводу этого доклада. Тем не менее, Россия уже лишилась чемпионата мира по скелетону и по биатлону.

Летом, после первой части доклада, Международный олимпийский комитет, несмотря на призыв WADA, не отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2016 в Рио. Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) запретил сборной России участвовать в летней Паралимпиаде-2016.

Лондон, Полина Николаева

Лондон. Другие новости 08.01.17

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