РУСАДА: журналистка NYT вырвала из контекста слова Анцелиович / Издание переврало заявление и.о. главы агентства о допинге в России

Публикации за 28.12.16

Представитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил об искажении слов Анны Анцелиович в статье, опубликованной газетой The New York Times. В агентстве отметили, что высказывание исполняющей обязанности главы организации было вырвано из контекста.

«В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз исполняющей обязанности генерального директора было сделано замечание, что в отчёте от 9 декабря 2016 года Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор»», – говорится в заявлении РУСАДА. Таким образом, отметили в агентстве, была исключена возможная вовлечённость высшего руководства страны.

«К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признаёт наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», – отмечается в заявлении РУСАДА.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.16

Песков усомнился в достоверности высказываний и.о. главы РУСАДА. «В России нет системы допинга». / NYT: российские чиновники признали существование системы допинга. Речь якобы идет об «институциональном заговоре». / «Автомобилист» вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО). Читать дальше

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