Песков усомнился в достоверности высказываний и.о. главы РУСАДА / «В России нет системы допинга»

Публикации за 28.12.16

Обвинения в том, что в России на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, является недействительной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также призвал проверить на достоверность слова, которые СМИ приписывают исполняющей обязанности главы РУСАДА Анне Анцелиович.

«Это было интервью «Нью-Йорк таймс». Сначала нужно проверить достоверность этих слов», – сказал Песков журналистам, комментируя интервью Анцелиович, якобы данное американскому изданию, передает «Интерфакс». Как писал «новый День», в нем она якобы заявила о существовании «институционального сговора» в отношении допинга в РФ.

«Пока мы не может что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте – все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», – отметил пресс-секретарь главы государства, добавив, что в Кремле «не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник».

Кроме того, Дмитрий Песков вновь отметил, что российские власти «с самого начала отрицали какую-либо причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному употреблению допинга спортсменами». По его словам, в настоящее время ожидаются результаты расследования. «Вы знаете, что по этим фактам ведется расследование. В том числе существует подозрение в причастности вот этого гражданина (экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова – прим. ред.), который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес», – подчеркнул Песков.

«Мы это категорически отрицаем», – заключил пресс-секретарь президента России по поводу выдвигаемых против РФ обвинений.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.16

NYT: российские чиновники признали существование системы допинга. Речь якобы идет об «институциональном заговоре». / «Автомобилист» вышел в четвертьфинал Кубка Шпенглера (ФОТО). / Микки Рурк собирается на Урал. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»