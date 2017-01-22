Российских биатлонистов снова проверят на допинг во время сочинских Игр

Публикации за 22.01.17

Допинговый скандал вокруг российских биатлонистов получил продолжение. Хотя расследование против подавляющего большинства спортсменов прекращено, семеро лидеров отечественной команды, принимавшие участие в Олимпийских играх в Сочи, вновь подвергнутся тестированию. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

«IBU откроет официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР). СБР обязан предоставить все документы по семи случаям нарушения антидопинговых правил, которые расследуются в настоящее время», – говорится в пресс-релизе, который был опубликован по итогам заседания исполкома IBU, где обсуждались решения в связи с данными второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российской команде, передает «Интерфакс».

Международный союз биатлонистов принял решение автоматически включить всех российских спортсменов, выступающих в международных соревнованиях, в единый пул тестирования, и обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов, принимавших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

При этом специалисты пришли к выводу, что обвинения в отношении как минимум 22-х спортсменов, упомянутых в скандальном докладе Макларена, выдвинуты бездоказательно.

Предполагается, что следующий исполком IBU состоится 9 февраля 2017 года, на котором будут приняты дальнейшие решения по российским биатлонистам до старта чемпионата мира, уточняет Р-Спорт».

Комментируя это решение, глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отметил, что команда продолжит участие в соревнованиях, а «дальнейший разбор полетов» будет проводиться между российским и международным союзами.

Напомним, в декабре прошлого года была представлена вторая часть доклада комиссии независимого эксперта Ричарда Макларена, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало IBU список из 31 имени российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

На основании представленных данных Международный союз биатлонистов начал разбирательство как в отношении Союза биатлонистов России (СБР), так и в отношении упомянутых в докладе спортсменов, чьи личности не разглашаются и были зашифрованы. Двое спортсменов были отстранены, остальным 29 разрешили продолжать выступать на соревнованиях на время расследования.

Отметим, этот допинговый скандал привел к отмене российского этапа Кубка мира по биатлону, который традиционно весной проводился в Ханты-Мансийске. Соревнования перенесены в Финляндию. И эта история, похоже, не закончена. IBU может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за последнего допингового скандала, сообщил вице-президент организации Ивор Леготян.

Анхольц, Анастасия Смирнова

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