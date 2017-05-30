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Спорт

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Публикации за 30.05.17

Для российских спортсменов нашли замену мельдонию

Для российских спортсменов нашли замену мельдонию

Чтобы не допустить повторения допингового скандала, Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) нашло замену мельдонию. Запрещенный WADA препарат заменят L-карнитином, который в сочетании с другими лекарствами защищает сердце спортсмена от перенапряжения.

По химической структуре L-карнитин схож с мельдонием. Если комбинировать препарат с другими разрешенным лекарствами, за счет вовлечения в энергообмен жирных кислот он обеспечивает клетки сердца набором питательных веществ, и тем самым позволяет избежать повреждений при повышенных физических нагрузках, пишут «Известия».

Впрочем, сами спортсмены сомневаются в том, что L-карнитин может полностью заменить мельдоний. По словам конькобежца Сергея Лисина, L-карнитин синтезируется в организме человека, тогда как мельдоний полностью синтетический. Препарат хорошо изучен в западных странах и надежно занял свое место в спортивной медицине, но только лишь на уровне витаминов.

Тем временем, ФМБА делает все возможное, чтобы допинговый скандал не повторился. В частности, врачи, работающие со спортсменами, регулярно проходят инструктаж. Кроме того, в России создана антидопинговая комиссия, а также внесены поправки в Уголовный кодекс.

Москва, Зоя Осколкова

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