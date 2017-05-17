Шипулин не исключает новых «пиков» от WADA

Публикации за 17.05.17

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который готовится к Зимней олимпиаде в Корее, рассказал, как будет тренироваться перед самыми важными стартами четырехлетия, будет ли заниматься с психологом перед Играми и о том, стоит ли России ждать от WADA новых нападок.

Прославленный российский биатлонист Антон Шипулин недавно вернулся из отпуска. Он рассказал, что в этот раз отдыхал мало. «На пляже за все время, может, часов пять провел. В основном тренировался – ходил в походы, катался на велосипеде, занимался плаванием. Все было согласовано с тренером. Из-за подготовки к Олимпиаде решили в этот раз раньше войти в тренировочный сезон, сможем, думаю, на полмесяца раньше начать разгоняться к сезону. Да и прошлый, и позапрошлый год тоже был подготовкой к Олимпиаде. Мы проделали фундаментальную работу, чтобы в этом году все подшлифовать – и выстрелить в Корее», – отметил он.

Минувший сезон он оценил как «неплохой». «Были и позитивные, и негативные моменты. Но конкуренция растет, приходится проводить большую работу над ошибками, постоянно находиться в тренировочном процессе. Золото Чемпионата мира – это неплохо, но то, что нет личной медали, – не очень хорошо. Но впереди главный старт четырехлетия, важно, чтобы там был хороший результат», – пояснил Шипулин.

По словам биатлониста, он и его тренер еще не решили, стоит ли привлекать к работе психолога. «Было несколько не очень хороших опытов. Десять раз еще подумаем над этим. Но если решим, то вы узнаете. Каких-то проблем нет, но перед Олимпиадой пробуем все, чтобы какие-то ошибки убрать», – рассказал спортсмен.

Также он прокомментировал пристальный интерес Международного антидопингового комитета к российской сборной. «Я думаю, будут еще пики, будут задаваться какие-то вопросы, но надеюсь, что ситуации, как с легкоатлетами, не получится. Все озабочены этой темой. Мы обсуждали с Виталием Леонтьевичем Мутко – сейчас очень много комиссий создано по решению этой проблемы, идет постоянный диалог с WADA с МОК, чтобы наши спортсмены смогли спокойно соревноваться и ехать на Олимпийские игры», – добавил Шипулин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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