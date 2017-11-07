Россия готова отказаться от ОИ-2018 в ответ на провокацию и «торжество русофобии»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с возможным запретом на участие сборной России в церемонии открытия Зимней Олимпиады в Южной Корее в 2018 году. Сейчас данный вопрос обсуждается Международным олимпийским комитетом (МОК). Кроме того, организация может запретить исполнять российский гимн. Окончательное решение пока не принято.

«Убежден: участие в Олимпийских Играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», – написал Пушков в своем Twitter.

Известно, что МОК может ввести в отношении России и финансовые санкции. Кроме того, есть вероятность, что к участию в Играх не допустят спортсменов и чиновников, которые «были частью системы допинга». Ожидается, что окончательное решение по ограничениям в отношении России МОК объявит 5 декабря.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков ранее заявил агентству «Р-Спорт», что российские спортсмены не будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом. В октябре президент РФ Владимир Путин назвал «унижением для страны» как допуск к участию в ОИ-2018 под нейтральным флагом, так как и полный недопуск российских спортсменов.

Расследования двух комиссий, созданных МОК после публикации доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена закончатся в скором времени. В докладе говорилось о многочисленных допинговых нарушениях, в том числе подмене проб россиян на Олимпийских играх в Сочи, а также существовании в России государственной системы поддержки использования спортсменами запрещенных препаратов.

Первую комиссию возглавил Денис Освальд. Она занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи. Вторая во главе с Самуэлем Шмидом проверяет информацию о якобы существовавшем государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. С конца октября комиссия Освальда приступила к слушаниям с участием российских спортсменов, которых подозревают в нарушениях, и уже успела вынести первое решение.

В частности, российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Легков был лишен золота на дистанции 50 километров, сборная России потеряла серебро в эстафете 4х10 километров. Оба спортсмена подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). В понедельник в Лозанне прошли слушания с участием еще восьми российских спортсменов – бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев, в число которых попал и двукратный чемпион Сочи Александр Зубков.

В случае признания большого числа российских спортсменов виновными, под санкции может попасть ОКР и вся национальная российская команда. На кону стоит участие сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, вчера, 6 ноября, New York Times сообщила о возможных вариантах санкций МОК к сборной России, включая запрет на исполнение гимна и на участие в церемонии открытия. Подобный вариант рассматривается МОК в качестве наказания за допинг-скандалы.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил агентству «Р-Спорт», что целью публикации New York Times является деморализация сборной России. «Провокация газеты New York Times направлена на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет. Принятие, так скажем, «половинчатого» решения, то есть допуска спортсменов под нейтральным флагом и без гимна, на мой взгляд, является неприемлемым. Торг здесь не уместен. Это унижение нашей страны», – подчеркнул Дегтярев.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в свою очередь заявил, что статья американского СМИ является «очередным вбросом информации». «Мы уже не раз получали такие в последнее время. Они хотят увидеть, как мы будем реагировать и действовать», – считает Свищев.

Парламентарий также отметил, что источником информации является издание из США. «Опять удивительная история – американцы начинают раздувать шумиху и истерию по поводу того, как они считают, нам надо выступать: под флагом или без, с гимном или без гимна. Мне кажется, они просто уже, как говорится, «берега попутали» и не осознают, что говорят. С какой стати мы узнаем информацию не от официального партнера – МОК, а от СМИ? Либо из-за океана диктуют МОК решение, либо существует утечка информации, которая непозволительна для такой серьезной организации, как МОК», – заявил депутат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.11.17

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