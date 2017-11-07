МОК счел спекуляцией слухи о запрете гимна России на ОИ-2018. В Кремле надеются на лучшее

Сборная России может отказаться от участия в Зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, если организаторы запретят исполнение гимна РФ. Об этом сегодня заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, отлучение российских спортсменов от участия в церемонии открытия Олимпиады или же неисполнение национального российского гимна неприемлемо, передают «Известия». Тем временем в МОК назвали спекуляцией вброс в американской прессе о запрете гимна России на ОИ-2018.

Журова назвала информацию газеты The New York Times о возможном запрете гимна России на Олимпиаде-2018 и запрете на участие в церемонии открытия Игр «нехорошим сигналом». Однако, отметила она, «публично обвинять сейчас МОК в том, что они еще не делали – это некорректно», сообщает РБК. «Это сделано специально, чтобы мы начали реагировать, начали неприятные эпитеты вешать на членов МОК, которые еще ничего не говорили», – полагает она. Депутат добавила, что для решения комиссии «нужны серьезные аргументы и объяснения, потому что по каждому этому пункту Россия может пойти в суд».

Между тем представитель Международного олимпийского комитета назвал информацию The New York Times о санкциях против российской сборной в качестве наказания за нарушения антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи спекуляцией. «Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», – приводят слова представителя МОК агентство «Р-спорт».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле «не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием» сборной РФ в Олимпийских играх, поскольку это может нанести «серьезный урон всему олимпийскому движению», передает RT. «По указанию президента России наши спортивные чиновники продолжают интенсивный диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) и его представителями, – отметил он. – Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты».

Ранее сегодня глава Минспорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сборная не получала никаких писем от МОК, кроме приглашения на Олимпийские игры 2018 года. «Не считаем нужным реагировать на непроверенную информацию», – заявил министр.

Стоит отметить, что окончательное решение о допуске сборной России будет принято 5 декабря на собрании исполнительного комитета МОК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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