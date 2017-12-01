Россия сыграет на ЧМ-2018 с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Итоги жеребьевки (ФОТО)

Национальная сборная России узнала своих соперников по групповому этапу ЧМ-2018. Церемония жеребьевки состоялась сегодня в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состав групп получился следующим:

Группа А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В – Португалия, Марокко, Испания, Иран Группа С – Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия Группа Е – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F – Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея Группа G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи.

Точное расписание матчей сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года уже известно. 14 июня 2018 года команда проведет первую игру в Санкт-Петербурге против Саудовской Аравии. Этот поединок станет матчем открытия турнира. 19 июня 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» пройдет второй поединок – против Египта. Третья и решающая игра группового турнира пройдет 25 июня 2018 года в Самаре – против Уругвая. Дальнейшее расписание будет зависеть от результатов нашей команды по итогам выступлений в группе.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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