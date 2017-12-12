ОКР позволил российским атлетам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет чинить препятствия российским спортсменам, которые пожелают принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение сегодня принято на заседании Олимпийского собрания ОКР единогласно. Таким образом, ОКР поддержал заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.

В решении отмечается, что Олимпийское собрание «уважает любое решение спортсменов» и призывает к такой позиции российское общество.

Участники собрания попросили ОКР принять все необходимые меры к обеспечению участия спортсменов из России в зимней Олимпиаде в Корее, оказав им помощь в решении организационных, технических, финансовых и любых других вопросов.

Кроме того, ОКР рекомендовано оказать «всемерную поддержку спортсменам, завоевавшим право участия в Олимпийских зимних играх, но не получившим приглашения от МОК, либо отказавшимся от участия в Играх».

Глава ОКР Александр Жуков, подводя итоги заседания Олимпийского собрания, сообщил о создании «рабочей группы, которая обсудит с МОК все технические вопросы по участию наших атлетов в Олимпиаде-2018». При этом он отметил, что необходимо обсудить «вопрос проведения альтернативных соревнований для спортсменов, которые по каким-то причинам не поедут в Пхенчхан».

Решение Олимпийского собрания ОКР уже одобрили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин поддержал решение ОКР допустить российских спортсменов до участия в ОИ в нейтральном статусе.

Как сообщал «Новый День», 11 декабря российские спортсмены, выступающие в зимних видах спорта, выступили с заявлением по поводу участия в ОИ в Южной Корее. Они объявили о готовности поехать на Олимпиаду на условиях Международного олимпийского комитета, то есть под нейтральным флагом. Комиссия спортсменов ОКР собирается обратиться к МОК с просьбой пересмотреть решение о запрете выступать под флагом России и о пожизненной дисквалификации ряда российских спортсменов.

Напомним, исполнительный комитет МОК 5 декабря отстранил сборную России от участиях в Играх в Южной Корее из-за допинговых нарушений. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в Играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

В минувшую пятницу, 8 декабря, Госдума приняла заявление в связи с решением МОК, однако решилась резко высказаться в его адрес по поводу запрета на участие сборной России в Олимпийских играх-2018. Нижняя палата российского парламента дипломатично раскритиковала практику голословных обвинений российских спортсменов, политического вмешательства в спорт и выступила против бойкота Олимпиады. Многие депутаты остались недовольны, но проголосовали единогласно «за».

6 декабря президент РФ Владимир Путина заявил, что российские власти не станут как-либо препятствовать спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе.

Глава правительства России Дмитрий Медведев велел подготовить предложения о материальной и профессиональной поддержке членов олимпийской сборной, которые не попадут на Олимпиаду-2018.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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