Власти России, Южной Кореи и МОК обещали создать все условия для олимпийцев из РФ

Российские власти не станут как-либо препятствовать спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Такое заявление в среду вечером, 6 декабря, на встрече с коллективом Горьковского автомобильного завода сделал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Многие ребята, я многих знаю лично, шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни. Не только затратили на это последние годы подготовки – они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать и не будем ничего блокировать и создавать условия, невозможные к участию», – заявил глава государства.

Он также обратил внимание на трудности и неравные условия, в которых окажутся российские спортсмены на предстоящих Играх. «Во-первых, в отличие от других спортсменов, наших будут проверять трижды. Что это значит и как это будет организовано? На прошлой Олимпиаде одного из наших спортсменов – борца вольного стиля, по-моему, – проверяли прямо перед выходом на ковёр ночью, разбудили ночью. Он выиграл, но он там в обморок упал. Как это будет сделано, организовано? Этого мы не знаем. Потом мы не очень понимаем, как будут организованы командные соревнования, с какой символикой они будут выходить. Это ведь тоже вопрос не праздный», – сказала Владимир Путин.

По словам президента, каждый спортсмен должен принять самостоятельное решение, ехать ли на Олимпиаду, чтобы выступить: «Спортсмены должны будут принять решение для себя, каждый из них для себя: в команде или индивидуально, кто и как будет выступать. Существует ещё какая угроза: будут нам по одному из самых ведущих наших спортсменов выбивать – что у нас тогда будет за команда, команда третьих, четвёртых, пятых номеров? Нам могут сказать: «Только вскрыли проблему допинга – вот, пожалуйста, результат: его нет». Это ведь тоже такой, мягко говоря, не очень справедливый и нечестный подход».

Владимир Путин обратил внимание и на двойные стандарты в спорте высоких достижений. Он напомнил, что многие иностранные спортсмены совершенно спокойно принимают запрещенные препараты и участвуют в соревнованиях, потому что имеют справки о различных заболеваниях. «Они все больные. Может быть, на Паралимпиаде надо выступать? Нет, они все выступают, принимают запрещённые для других препараты. Они имеют явные конкурентные преимущества. На это почему-то никто не обращает внимания. После операции можно принимать тоже», – констатировал президент.

Кроме того, он указал на то, что российским властям предстоит внимательно ознакомиться с решениями МОК, знать их в деталях. «Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря. Большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными», – отметил он.

В свою очередь президент МОК Томас Бах назвал решение об отстранении сборной России от зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане адекватным. При этом он заявил, что организация возьмет на себя все расходы по обеспечению участия россиян в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. С аналогичным заявлением по финансовому вопросу участия россиян в Играх выступила и встречающая сторона. Оргкомитет зимних Олимпиады в Пхёнчхане выделит российским спортсменам денежные гранты для обеспечения их участия в соревнованиях.

Кроме того, Министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи заявило, что «с сожалением» относится к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане и призвало спортсменов из России и других стран активно участвовать в Играх, несмотря на ограничения МОК в отношении РФ.

Как писал «Новый День», во вторник, 5 декабря, исполком Международного олимпийского комитета отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Были предложены специальные условия для допуска «чистых» российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. Им позволят выступать под нейтральным флагом, а именоваться они будут «Спортсмены-олимпийцы из России», а на всех церемониях вместо российского будет звучать олимпийский гимн.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.17

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