Олимпийский чемпион Сергей Чепиков: «Не нужно осуждать спортсменов, которые поедут в Южную Корею под нейтральным флагом». Ваше мнение – в голосовании

Знаменитый российский биатлонист и депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков выступил против бойкота Олимпиады в Пхенчхане после отстранения России. По его мнению, нельзя осуждать российских олимпийцев за решение выступать на Играх без национального флага и гимна.

«Решение МОК было прогнозируемым, учитывая череду дисквалификаций наших спортсменов. Конечно, очень бы хотелось, чтобы наша команда выступала под российским флагом, но если это невозможно, я считаю, не нужно осуждать тех спортсменов, которые примут решение выступать под нейтральным флагом. Олимпиада для спортсмена имеет большое значение, это цель всей его жизни. Думаю, что большинство болельщиков это понимает. Не нужно пытаться расколоть гражданское общество. Сейчас необходимо унять истерию в соцсетях, которая поднялась по этому поводу», – прокомментировал Сергей Чепиков корреспонденту РИА «Новый День».

Двукратный олимпийский чемпион также рассказал, как бы поступил, оказавшись в подобной ситуации. «Одному выступать на соревнованиях трудно, нужны люди, чтобы помогали с лыжами и пристрелкой, тренеры, массажист, доктор. В составе команды я бы, конечно, поехал на Олимпиаду. Надеюсь, что так и произойдет, и все равно большинство спортсменов нашей олимпийской сборной поедут в Южную Корею и достойно выступят», – отметил Чепиков.

Напомним, вчера вечером Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года за нарушение антидопинговых правил. На Игры смогут поехать только «чистые» российские спортсмены, их определит специальная комиссия. Выступать атлеты будут под олимпийским флагом. Ожидается, что сегодня с заявлением относительно решения МОК выступит президент России Владимир Путин.

Свое мнение по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде вы можете высказать в голосовании на сайте NDNews.ru.

Должны ли российские атлеты выступать на Олимпиаде в Южной Корее под олимпийским флагом?

– Да, спортсмены годами готовятся к Олимпийским Играм и заслужили участие в них

– Нет, спортсмены представляют Россию и должны бойкотировать Олимпиаду после решения МОК

– Затрудняюсь ответить

– Мне безразличен спорт.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Москва, Валентина Ярославцева

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