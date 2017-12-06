Эксперт: Участие в Олимпиаде под нейтральным флагом станет унижением всей России

Участие российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом можно будет расценивать как унижение всей страны. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» озвучил первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ Василий Пархоменко.

Напомним, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение об отстранении сборной России от участиях в играх. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

«Нельзя ни в коем случае прогибаться и унижаться. Надо отстаивать в первую очередь интересы государства», – считает Пархоменко.

По его словам, в практике международных Олимпийских игр уже были случаи, когда спорт становился инструментом политики. Он напомнил о случаях бойкотирования игр в Москве десятками стран, и ответный бойкот Олимпиады со стороны СССР, когда она проходила в Лос-Анджелесе, спустя четыре года. По мнению политика, подобное неизбежно и в современных условиях. «Ничего страшного, если мы пошлем их подальше, проявим достоинство и не поедем на эту Олимпиаду», – утверждает Пархоменко.

Политик также обратил внимание на то, что подготовка спортсменов к играм финансируется в том числе за счет государства. По его мнению, в связи с этим они должны разделять и понимать интересы страны: «Спортсмены попали под раздачу – да, обидно, досадно. Но есть более высокие интересы, которых должны придерживаться, в том числе, и спортсмены», – заключил Пархоменко.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.12.17

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