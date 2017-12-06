Эксперт: Россия должна показать, кто есть кто на Олимпийских играх

Российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря на решение МОК о дисквалификации России. Такое мнение озвучил корреспонденту РИА «Новый День» депутат Госсовета Крыма, глава Олимпийского совета республики Евгений Михайлов.

По его словам, лучше предоставить спортсменам возможность выступить на зимних играх под нейтральным флагом, чем устраивать бойкоты. По мнению главы совета, протесты все равно не принесут никакой пользы: «Любой бойкот ни к чему не приводит. Тем более – в мирное время», – считает Михайлов.

Глава Олимпийского совета республики уверен, что в будущем «все равно наступит справедливая ситуация, когда все будет оценено и взвешено».

«А мы, в свою очередь, на спортивной арене покажем, кто есть кто. Я думаю, что участие наших спортсменов должно быть», – сказал Михайлов.

Между тем, ряд экспертов предполагают, что в случае участия и победы российских спортсменов под олимпийским флагом в зимних играх, их может ждать повторение ситуации с лишением наград. По мнению Михайлова, если спортсмен побеждает в играх, получает медаль, а через некоторое время у него пытаются его забрать, причина этого вовсе не в спортивной составляющей.

«Все понимают, что это все наиграно и сфабриковано, и вместо спорта и честной борьбы, в которой побеждают сильнейшие, замешана политика», – уверен глава Олимпийского совета республики.

По его словам, МОК «сегодня находится в руках каких-то людей, которые просто его используют». Несмотря на то, что комитет по своей сути должен быть внеполитической организацией, не привязанной ни к одной из стран, ему пытаются давать советы со стороны, манипулируя им, что не соответствует хартии Международного олимпийского комитета.

Напомним, решение об отстранении сборной России исполнительный комитет МОК принял 5 декабря. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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