«Нас нагнули как страну»: в Крыму выступление под нейтральным флагом назвали полной капитуляцией

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом будет означать полную капитуляцию страны на международной арене. Об этом заявил крымский писатель Сергей Юхин.
Как уже сообщал «Новый День», Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В соревнованиях смогут принять участие «чистые» российские спортсмены. Кто поедет на Олимпиаду, определит специальная комиссия. Выступать атлеты будут под олимпийским флагом. Согласно решению МОК, на Играх-2018 будет запрещена демонстрация российского флага и другой символики страны. Спортсменам также запретили исполнять государственный гимн.
«Я, видимо, что-то упустил – совсем недавно очень много говорилось о патриотическом подъеме в стране, все СМИ захлебывались. Одни от счастья, другие от злобы. А тут бац – и уже без флага можно ехать спортсменам, они ведь всю жизнь мучились, старались, выходили на пик формы… Какие-то чиновники даже извиняются перед МОК.
Ужасная ситуация – обсуждается важность государственных символов. За эти символы люди не только кровь проливали и проливают, они должны быть безусловно священны для каждого гражданина.
Не священны? Их можно поменять на личные, в данном случае спортивные, амбиции? Это обсуждается в прямых эфирах и в соцсетях? Тогда новости плохие: нас нагнули как страну. Нагнули как народ. Враги добились своего, мы каемся, мы посыпаем голову пеплом даже не за то, что совершили, а за сам факт своего существования, – заявил Сергей Юхин РИА «Новый День» . –
А спортсменам, которые поедут выступать под белыми флагами хотелось бы сказать – вы больше не команда, уж точно не команда России. Подразделение, потерявшее знамя, расформировывается, так как оно покрыло себя позором».
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 06.12.17
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