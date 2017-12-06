«Нас нагнули как страну»: в Крыму выступление под нейтральным флагом назвали полной капитуляцией

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом будет означать полную капитуляцию страны на международной арене. Об этом заявил крымский писатель Сергей Юхин.

Как уже сообщал «Новый День» , Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В соревнованиях смогут принять участие «чистые» российские спортсмены. Кто поедет на Олимпиаду, определит специальная комиссия. Выступать атлеты будут под олимпийским флагом. Согласно решению МОК, на Играх-2018 будет запрещена демонстрация российского флага и другой символики страны. Спортсменам также запретили исполнять государственный гимн.

«Я, видимо, что-то упустил – совсем недавно очень много говорилось о патриотическом подъеме в стране, все СМИ захлебывались. Одни от счастья, другие от злобы. А тут бац – и уже без флага можно ехать спортсменам, они ведь всю жизнь мучились, старались, выходили на пик формы… Какие-то чиновники даже извиняются перед МОК.

Ужасная ситуация – обсуждается важность государственных символов. За эти символы люди не только кровь проливали и проливают, они должны быть безусловно священны для каждого гражданина.

Не священны? Их можно поменять на личные, в данном случае спортивные, амбиции? Это обсуждается в прямых эфирах и в соцсетях? Тогда новости плохие: нас нагнули как страну. Нагнули как народ. Враги добились своего, мы каемся, мы посыпаем голову пеплом даже не за то, что совершили, а за сам факт своего существования, – заявил Сергей Юхин РИА «Новый День» . –

А спортсменам, которые поедут выступать под белыми флагами хотелось бы сказать – вы больше не команда, уж точно не команда России. Подразделение, потерявшее знамя, расформировывается, так как оно покрыло себя позором».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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