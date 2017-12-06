Чиновники ОКР не считают себя виновными в недопуске российских спортсменов к Играм-2018

Олимпийский комитет России не берет на себя ответственность за отстранение российской сборной от Олимпиады Пхенчхане. В том, что спортсменам из России запретили участвовать в Играх под своим флагом, нет вины ОКР, заявил пресс-секретарь организации Константин Выборнов.

Комментируя призывы Совета Федерации отправить в отставку руководство ОКР, Выборнов сказал: «Пусть почитают официальное заявление, которое МОК сделал, там к Олимпийскому комитету вообще никаких вопросов нет, ни претензий, ни вопросов, ни по Сочи, ни по чему. После этого пусть призывают дальше».

«То, что ОКР вынужден брать на себя ответственность не за свои дела, это да. При том, что речь идет не о дисквалификации ОКР – через три месяца Олимпийский комитет восстановят, в феврале восстановят. Кто в отставку-то должен подать? Смешно», – цитирует пресс-секретаря ОКР «Говорит Москва».

Выборнов добавил, что решение о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде-2018 будет принято после олимпийского собрания, которое назначено на 12 декабря.

Как сообщал «Новый День», вечером 5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, российская сборная не сможет выступить на Играх в Южной Корее под своим национальным флагом и гимном. В Олимпиаде смогут принять участие «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

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