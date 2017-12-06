Россияне предлагают свои варианты ответных действий для олимпийцев (ВИДЕО)

Мнения жителей Екатеринбурга о запрете выступления российской сборной на Олимпиаде-2018 разделились. Реакция жителей Екатеринбурга на заявление МОК – в нашем видео.

Рецепт для олимпийцев

С вопросом о ближайших перспективах съемочная группа РИА «Новый День» вышла на улицу. Как выяснилось, люди разных поколений отслеживают ситуацию с допинговым скандалом, и большинство склоняется к тому, что патриотизм патриотизмом, но спортсмены должны ехать на Игры и зарабатывать медали. При этом некоторые – особо подкованные граждане – вовсю костерят Мутко и его коллег, утверждая, что именно их бездействие привело к самому масштабному кризису за всю историю российского спорта.

Все желающие могут высказать свое мнение по данному вопросу, проголосовав здесь.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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