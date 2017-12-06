Путин выступит с заявлением по поводу участия россиян в Олимпиаде

Президент России Владимир Путин, как ожидается, в среду выскажет позицию относительно участия российских спортсменов в Олимпийских Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Глава государства сделает соответствующее заявление на Всероссийском форуме добровольцев во Дворце спорта «Мегаспорт» в столице, где состоится вручение наград победителям ежегодной премии «Доброволец России 2017», передает «Спорт-экспресс».

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, лишенный членства в МОК, заявил, что решение о выступлении россиян в Олимпиаде-2018 будет приниматься на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря.

Как сообщал «Новый День», вечером 5 декабря исполком МОК объявил о решении отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, российская сборная не сможет выступить на Играх в Южной Корее под своим национальным флагом и гимном. В Олимпиаде смогут принять участие «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Они будут выступать под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) – олимпийский спортсмен из России. Участников Игр от РФ определит специальная комиссия, которую возглавила глава Независимой группы допинг-тестирования (ITA), экс-министр спорта Франции Валери Фурнейрон. По ее словам, списки российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2018, должны быть сформированы до конца января.

Президент ОКР Александр Жуков жестко отреагировал на принятое решение. Он счел вердикт МОК «абсолютно неприемлемым» и унизительным «для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны». По его словам, многочисленные проверки доказывают «чистоту» российских спортсменов, а результаты выступлений «наглядно свидетельствуют о том, что победы наших атлетов никак не связаны с применением запрещенных препаратов».

Жуков также рассказал, что запрет выступать россиянам под национальным флагом и гимном «распространяется только до последнего дня турнира». «Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми», – указал Жуков (цитата по RT).

Глава Минспорта России Павел Колобков, которому МОК запретил посещать Олимпиаду в Корее, назвал решение исполкома МОК противоречивым. «Это уже официальная позиция, а не просто предположения… Пока мы не изучим официальные документы по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно», – заявил министр.

В российском обществе мнения по поводу участия российских спортсменов в зимней Олимпиаде разделились: часть выступает за бойкот Игр, другие считают, что допущенным к соревнованиям российским олимпийцам нужно использовать этот шанс и обязательно ехать на Олимпийские игры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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