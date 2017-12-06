Российские чиновники «проспали» антироссиийскую кампанию в спорте

Отстранение российской сборной от Олимпийских игр в Пхенчхане стало сегодня темой номер один среди спортсменов, политиков и общественных деятелей. В том, что россиянам запретили участвовать в Играх под флагом страны, многие винят спортивных чиновников, в частности, вице-премьера и экс-министра спорта Виталия Мутко.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, чиновники от спорта «проспали» старт кампании, направленной против России в спортивной сфере, и должны понести за это персональную ответственность. «Решение МОК по России. Мерзкое решение. Нет сомнения, что это – часть общей линии Запада на сдерживание России. Бьют по нашему национальному достоинству (переписывание истории), по репутации (агрессивность, махинации) и по интересам (санкции). Такой вот комплекс. И это, увы, не конец истории», – написал сенатор на свой странице в Facebook.

Косачев отметил, что выступает против участия России под белым флагом, однако запрещать спортсменам участвовать вовсе «было бы неправильно и несправедливо». «Это тот случай, когда каждый должен решать сам и за себя, а страна должна проявить мудрость, поддержав спорт, а не политику», – пишет член СФ.

Первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев предложил отправить в отставку всех спортивных функционеров, отвечавших за подготовку РФ к Олимпиаде-2018, передает «Р-Спорт». Спортивное руководство, по словам сенатора, вместо гласного решения существовавших проблем замалчивало их.

Кроме того, Полетаев выступает за отказ от уплаты взносов в Международный олимпийский комитет до того момента, пока Россию не восстановят в международном олимпийском движении. «О каких взносах можно говорить, если нет участия? Восстановят участие – восстановим и взносы», – сказал сенатор.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова винит в случившемся Виталия Мутко. По ее мнению, чиновник «должен дать ответ перед российскими спортсменами», пишет РБК. «Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить», – подчеркнула Тарасова.

Решение о выступлении россиян в Олимпиаде-2018 будет приниматься на олимпийском собрании, которое пройдет 12 декабря. Тарасова считает, что российские спортсмены должны выступить под нейтральным флагом. «В последний день Олимпиады мы сможем пройтись под своим флагом, таковы условия», – заключила тренер.

С критикой в адрес Мутко обрушился спортивный обозреватель Василий Уткин. Он сравнил вице-премьера с конем, сделанным римским императором Калигулой сенатором. «Он (Мутко – прим. ред.) мог попытаться все взять на себя. Неважно, что было, а что нет. Признаться. Мутко умный человек. Для этого и существуют отставки. Выйди на свет, уведи за собой волков», – пишет Уткин в Facebook.

«Вы теперь, пожалуйста, не восклицайте «Доколе?!», потому что теперь уже совершенно неважно, уйдет Мутко или нет. Веселее даже, если он останется. Конь же оставался калигулин; но тут наоборот – он был зверь и не соображал, а тут человек, – написал обозреватель, отметив, что ситуация в спорте может быть однажды применена и ко всей России. – Вот так же мы однажды проснемся, а страны нет. Гимн и флаг есть, а страны нет. И уже неважно, уйдет ли кто-нибудь в отставку».

Как сообщал «Новый День», вечером 5 декабря исполком МОК объявил о решении отстранить Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, российская сборная не сможет выступить на Играх в Южной Корее под своим национальным флагом и гимном. В Олимпиаде смогут принять участие «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом. Они будут выступать под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) – олимпийский спортсмен из России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.12.17

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