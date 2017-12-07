Эксперт: Власть отпустила спортсменов в Пхёнчхан, испугавшись возможного появления десятка Родченковых

Общественность и эксперты активно обсуждают тему возможного выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сторонники мнения, что спортсмены обязательно должны ехать в Пхенчхан (как правило – чиновники и лица, связанные с подготовкой спортсменов), утверждают, что участники Олимпиады за счет своих побед смогут отстоят честь страны.

Такой позиции придерживается депутат Госсовета Крыма, глава Олимпийского совета республики Евгений Михайлов. Он уверен, что в будущем ситуация с решением МОК дисквалифицировать Россию получит справедливую оценку, а пока российским спортсменам нужно показать «кто есть кто».

Сторонники бойкота Олимпийских игр утверждают, что участие в Олимпиаде под нейтральным флагом обернется для страны унижением и опозорит спортсменов. По словам, крымского писателя Сергея Юхина, если спортсмены выйдут под нейтральным флагом – это будет означать капитуляцию страны на международной арене. Первый секретарь Севастопольского городского комитета КПРФ Василий Пархоменко настаивает на бойкотировании игр: по его мнению, только так можно отстоять государственные интересы в этой ситуации.

Свое мнение для РИА «Новый День» озвучил и российский политолог Павел Никаноров:

«Сразу после объявления вердикта МОК представители спортсменов дружно заговорили, что их подопечным нельзя запрещать поездку в Пхенчхан, а флаг и гимн – лишь «атрибуты». Люди, мол, всю свою жизнь и судьбу положили ради участия в олимпиадах. Некоторые достаточно агрессивно выступили», – напомнил Никаноров и предположил, что российская власть вполне могла расценить такое публичное давление как предупреждение: «будете обижать – нажалуемся кому надо».

«Я примерно догадываюсь, почему поспешно разрешили им ехать на игры. А потому что нет никакой гарантии, что в ином случае Россия не получила бы с десяток новых обиженных – информаторов WADA (всемирное антидопинговое агентство – прим. «НД») или разоблачителей «ужасной сложившейся системы в российском спорте» в интервью различным западным изданиям. Не удивлюсь, если еще и все олимпийские расходы компенсируют этим «российским» спортсменам», – отмечает эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение об отстранении сборной России от участиях в играх. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить некоторых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Главным информатором WADA стал бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он переехал в США, рассказав об участии в подмене около 100 проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады-2014, признавшись, что сам разработал коктейль из трех анаболических стероидов. Также о случаях применения допинга российскими спортсменами сообщила западной прессе легкоатлетка Юлия Степанова, сама дисквалифицированная за это в 2013 году.

Как стало сегодня известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о материальной и профессиональной поддержке членов олимпийской сборной, которые не попадут на Олимпиаду в Южной Корее.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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