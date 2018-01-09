Российские лыжники не смогут поехать на Олимпиаду даже после решения CAS

Отстраненные от соревнований российские лыжники не смогут принять участие в Играх в Пхенчхане даже в случае положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

ФЛГР подала апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских спортсменов от всех соревнований под ее эгидой. Однако это не помогло атлетам, передает RT.

«Ведь получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры. То есть в случае положительного решения со стороны CAS они просто не поедут в Пхенчхан. Им не дали туда пробиться», – заключила Вяльбе.

Напомним, FIS 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, участвовавших в сочинской Олимпиаде. По данным Макларена, во время Олимпиады в Сочи пробы россиян были вскрыты в антидопинговой лаборатории и моча со следами запрещенных веществ заменена на чистую, собранную заранее. Свое утверждение он основывает лишь на наличии царапин на пробирках с биоматериалами.

Как уже сообщал «Новый День», 5 декабря исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение об отстранении сборной РФ от участия в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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