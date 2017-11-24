Пожизненная дисквалификация: Россию лишили первого места на Олимпиаде в Сочи

Международный Олимпийский комитет (МОК) наложил санкции еще на 4 российских спортсменов, лишив сборную РФ первого места в медальном зачете на Олимпийских играх, прошедших в 2014 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам работы комиссии Дениса Освальда, проводящей судебно-аналитическое допинговое расследование, МОК уже аннулировал результаты выступлений на Олимпиаде шестерых лыжников и четырех скелетонистов, в результате чего российская сборная лишилась 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой медалей. Сегодня опубликовано очередное решение, согласно которому бобслеисты Ольга Стульнева

и Александр Зубков, а также конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев «признаны виновными в нарушении антидопинговых правил» и дисквалифицированы. Все четверо пожизненно лишены права в любом качестве принимать участие в Олимпийских играх.

«Все пробы российских спортсменов, собранные на зимних Олимпийских играх Сочи 2014, имеющиеся в распоряжении МОК, были повторно проанализированы. Это преследовало две цели – провести дальнейший обзор проб на предмет выявления доказательств допинга и определить, проводились ли манипуляцией самими пробами, – говорится в сообщении МОК. –

С учетом характера и сложности дела, этот тщательный, всесторонний и трудоемкий процесс занял несколько месяцев – пришлось привлекать внешних экспертов-криминалистов, которые должны были разработать юридически обоснованную методологию для всех дел, входящих в компетенцию дисциплинарной комиссии».

Напомним, получения отчета Макларена в декабре 2016 года, МОК открыл дела против 28 российских спортсменов, упомянутых в докладе, которые сейчас рассматривает комиссия Освальда.

Заявляется, что процесс в отношении спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх, будет завершен в ближайшее время. Решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года будет принято Исполнительным советом МОК в декабре на основании выводов следственной комиссии под председательством бывшего президента Швейцарии Сэмюэля Шмида.

Союз конькобежцев России уже заявил, что Фаткулина и Румянцев были дисквалифицированы безосновательно и решение МОК будет обжаловано.

Что же касается Олимпийских игр в Сочи, то сборная России в медальном зачете (в данный момент на ее счету 26 медалей – 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых) переместилась с первого на третье место, пропустив вперед Норвегию и Канаду.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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