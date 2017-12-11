Под подозрением в употреблении допинга оказались еще три российских лыжника

Антидопинговая комиссия Международного олимпийского комитета подозревает трех российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов. В этот раз под удар попали лыжники Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных.

«Ночью пришли документы. Комиссия Освальда рассмотрит дела еще трех лыжников – Крюкова, Матвеевой и Бессмертных. Слушания пройдут 20 декабря», – цитирует главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, ранее виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны восемь российских лыжников – Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева. Эти спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх, а их достижения на соревнованиях в Сочи в 2014 году аннулированы.

Как уже сообщал «Новый День», исполнительный комитет МОК 5 декабря принял решение об отстранении сборной России от участиях в Играх в Пхенчхане. Причиной для этого стали доказательства наличия в России допинговой системы, о которых заявили в МОК. Комитет согласился допустить чистых спортсменов к участию в играх, но они должны будут выступать под нейтральным – олимпийским флагом.

Москва, Зоя Осколкова

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