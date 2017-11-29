Российские спортсмены отказались сдавать медали сочинской Олимпиады

Российские лыжники и бобслеисты, лишенные наград за выступления на Олимпийаде-2014 в Сочи и пожизненно отстраненные от Игр, не намерены возвращать медали. Атлеты намерены просить Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) рассмотреть их иски до Олимпиады-2018.

«Федерация бобслея России и Федерация лыжных гонок России готовы подать апелляции в CAS и будут просить об ускоренном рассмотрении исков, чтобы успеть до Олимпийских игр», – подчеркнули в пресс-службе Минспорта России, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, МОК аннулировал результаты (и лишил соответствующих наград), достигнутые на Играх-2014 в Сочи, бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина. К настоящему моменту аннулированы результаты на Играх-2014 почти двух десятков российских спортсменов. В результате Россия потеряла завоёванное лидерство в общекомандном зачёте.

Между тем участие российской сборной в предстоящей в 2018 году зимней Олимпиаде, которая пройдет в корейском Пхёнчхане, остается пока под вопросом. МОК должен вынести решение 5 декабря. Накануне этого события глава так называемой независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выступил с призывом к Москве признать положения его доклада о допинге. Он считает, что в противном случае Россия рискует попасть под более жесткие санкции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.11.17

«Это полное безобразие». Матвиенко обрушилась с критикой на ТВ-рекламу лекарств. …и забраковала запрет объявлений в платежках ЖКХ. / «Рок-н-ролл жив, а минск уже не совсем»: Донбасс снова оказался без защиты?. / В Москве экс-полицейские попались на похищении квартир. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»